Зірка фільму "Люди-Х: Росомаха" Шрайбер відвідав Бородянку та зустрівся із Зеленським – фото, відео

Голлівудський актор Лієв Шрайбер, який вдруге приїхав до України, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Також разом із зіркою футболу Андрієм Шевченком вони відвідали розбомблену російськими окупантами Бородянку, що на Київщині. Зауважимо, знаменитості стали амбасадорами фандрейзингової платформи UNITED24.

Відповідними фото зірка стрічки "Люди-Х: Росомаха" поділився на сторінці в Instagram.

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"Дякую, пане президенте, за теплий прийом та можливість зрозуміти, наскільки важливими є наша постійна участь та підтримка для народу України. І дякую Андрію Шевченку за величезне серце і надихаючі слова. Я бачив, як Андрій розмовляв із групою дітей на футбольному полі через дорогу від місця вибуху в Бородянці", – прокоментував актор.

На сайті Офісу Президента йдеться про те, що Шрайбер та Шевченко приїхали до України для підготовки проєктів UNITED24, зокрема запуску молодіжної програми, першими учасниками якої стануть діти Шевченка та Шрайбера.

Крім того, вони обговорили проміжні результати роботи платформи UNITED24 та зібрані 170 мільйонів доларів для допомоги українцям.

Під час зустрічі також представили перші світшоти з українською символікою від Balenciaga. Зазначається, що 100 % прибутку від продажу будуть спрямовані UNITED24 на напрямок Rebuild Ukraine.

Нагадаємо, крім Лієва Шрайбера, до України під час війни не побоялися приїхати і чимало інших голлівудських знаменитостей, зокрема, Анджеліна Джолі, Шон Пенн та Бен Стіллер. Всі вони приїздили з однією метою: підтримати, розказати світові про шалені людські втрати в цій війні та героїчний спротив українського народу.

А тиждень тому – до Києва з візитом завітала американська акторка та продюсерка Джессіка Честейн.

Джолі, Пенн, Стіллер, Шрайбер: хто з голлівудських зірок побував в Україні під час війни

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