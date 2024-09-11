Зірка Голлівуду Майкл Дуглас вперше приїхав до Києва і розсекретив, з якою важливою метою

Разом з актором до столиці прибув його син Ділан.

Відомий голлівудський актор Майкл Дуглас разом із сином Діланом від британської акторки Кетрін Зети-Джонс неочікувано приїхав до Києва.

Про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації у Facebook. Зірка Голлівуду із сином вже встиг прогулятися центром столиці. Зокрема, сімейство відвідало Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу та парк "Володимирська гірка". Також вони завітали до Андріївської церкви.

Майкл Дуглас вже встиг поділитися своїми враженнями від приїзду до Києва. Актор оцінив архітектуру міста, а також активно цікавився історичними подіями, які відбувалися в столиці.

Майкл Дуглас із сином у Києві / Фото: facebook.com/gotokyiv/

Виявилося, що Майкл Дуглас прибув до України не просто так, а з важливою місією. Актор візьме участь у Саміті перших леді та джентльменів, який відбудеться у четвер, 12 вересня.

Зазначимо, від початку повномасштабної війни Майкл Дуглас підтримує Україну. Зірка Голлівуду також засудив жахливу війну, яку на українських землях розв'язала Росія.

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