Зірка "Кварталу 95" Степан Казанін показав, як евакуює дітей з небезпечних регіонів

Актор Студії "Квартал 95" Степан Казанін разом з іншими волонтерами допомагає евакуювати дітей з міст та сіл, які розташовані близько до лінії фронту, на захід України.

На сторінці Студії "Квартал 95" опублікували відео з останньої евакуації діток з Херсонської та Сумської області та поділилися деталями поїздки:

"Війна краде у наших дітей дитинство. Але ми, дорослі, повинні зробити все, щоб діти могли радіти життю, вчитися та відпочивати у безпеці, подалі від страшних вибухів. Наш Степан Казанін разом з іншими волонтерами допомагає евакуювати діток з небезпечних регіонів на захід України – на відпочинок та оздоровлення", - йдеться в публікації.

Степан Казанін евакуює дітей з міст та сіл поблизу лінії фронту

Лише за останні чотири місяці було евакуйовано 291 дитину і 86 мам з Херсонщини та 44 дитини з Сумщини. Також "Квартал 95" поділився кадрами з останньої евакуації діток.

Степан Казанін евакуює дітей з міст та сіл поблизу лінії фронту

Нагадаємо, нещодавно зірки "Кварталу 95" побували на Донеччині та передали допомогу військовим. Також Кошовий, Пікалов з Крупіним допомогли захисникам і відвідали військові госпіталі у Чернігові.

Актори "Кварталу" їздять з виступами на передову та допомагають військовим ще від 2014 року. Від початку повномасштабної війни "кварталівці" разом з друзями-артистами дали вже понад 400 виступів для військовослужбовців, медиків, переселенців. Окрім того, гумористи активно волонтерять, допомагають військовим та цивільним, доставляють на фронт те, що потрібно для нашої перемоги.

Зараз всі концерти "Кварталу" – благодійні. Частина коштів від продажу квитків та гроші з благодійних аукціонів з ексклюзивними лотами йдуть на допомогу ЗСУ. За ці кошти купляють те, на що є запити від військових. Найближчі благодійні концерти "Єдиного Кварталу", на які кожен охочий може купити квитки, – 2 та 3 березня у Києві.

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