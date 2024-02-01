Зірка російського кіно отримав підозру за заклик до війни проти України і підтримку окупантів

СБУ зібрала доказову базу на російського актора Дмитра Пєвцова, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України.

За матеріалами СБУ підозру отримав актор Дмитро Пєвцов, відомий за ролями в російських серіалах та стрічках "Бандитський Петербург", "На прізвисько "Звір" тощо.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Актор закликав до війни проти України, а також неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю президента РФ Володимира Путіна.

За матеріалами СБУ підозру отримав актор РФ

Дмитро Пєвцов є депутатом Держдуми Росії та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресорки.

За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю путіна.

Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів рф, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

Ба більше, в інтерв’ю кремлівським пропагандистам він розповідав про те, як особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

При цьому фігурант виправдовував злочинні дії російських військ та окупаційних адміністрацій РФ у тимчасово захоплених регіонах України.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь Кремля.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Пєвцову про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни).

Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Тим часом Державне бюро розслідувань повідомило про підозру курсантці одного з правоохоронних вишів Дніпра. Дівчина видавала себе за військовослужбовця і привласнила понад 800 тисяч грн на сайті знайомств.

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