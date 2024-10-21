Зірка серіалу "Коли ми вдома" повідомив про загибель рідного брата на війні

Відомий український актор Анатолій Зіновенко, який грав у серіалі "Коли ми вдома", повідомив про загибель рідного брата на війні.

Близької людини артиста не стало у листопаді минулого року. Життя Миколи Зіновенка обірвалося у віці 58 років під Бахмутом. Брат актора служив на фронті добровольцем. Хоч Миколу Зіновенка через вік не брали на службу, однак він сам хотів долучитися до лав ЗСУ.

"Так сталося, що війна вже болюче торкнулася нашої родини: минулого листопада на фронті загинув мій рідний брат. За віком його і не думали призивати, він сам просився, пішов добровольцем. Загинув у 58 років. Киянин, прекрасний чоловік", - розповів актор в інтерв'ю Oboz.ua.

Брат Анатолія Зіновенка - Микола

Анатолій Зіновенко говорить, що тяжко переживає смерть рідної людини і ніколи не припинить відчувати біль через втрату. Окрім того, на тлі горя актор почав втрачати зір, тому йому довелося зробити дві операції.

"Я дуже важко переживаю цю втрату, мало не втратив зір, мені зробили дві операції. Біль не стихає – він тепер зі мною завжди", - зізнався актор.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на фронті загинув музикант із Чернівців Пилип Стахов. У нього залишилася дружина та маленький син.

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