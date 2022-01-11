Зірка "Сніданку з 1+1" вразила казковим образом і перевтілилась у королеву

Неля Шовкопляс приміряла образ королеви та зробила подарунок мрійниці зі Львова.
Ведуча "Сніданку з 1+1", волонтерка благодійного проєкту 1+1 media "Здійсни мрію" Неля Шовкопляс приміряла на себе образ казкової королеви та зробила подарунок мрійниці зі Львова.
До свят Різдва та Нового року телезірка вирушила до міста Львова, щоб знятися у святковій фотосесії з дітьми. На світлинах Неля разом в кадрі з хлопчиком та дівчинкою, які перевтілились в образи принца Лускунчика та принцеси. Також поруч з'явився Санта.
Ці знімки прикрасили обкладинку зимового випуску львівського глянцю "FiFi fashion" з темою – "Здійснюйте мрії". Неля – гарний приклад того, як мрія, мотивація, плідна праця та віра роблять дива! Її часто називають телевізійною Попелюшкою. За те, що вона без профільної освіти та досвіду роботи, з невеликого міста Барвінкове на Харківщині, після курсу у Вищій школі 1+1 Media & Production і стажувань, була обрана телеведучою найпопулярнішого ранкового шоу країни "Сніданок з 1+1".
Сукню королеви для Нелі Шовкопляс вигадали та намалювали діти, 18 вихованців львівської творчої студії "Вінкс", а допомогла викроїти та втілити виріб у життя – художня керівниця та засновниця студії Людмила Бурбура. На виготовлення смарагдової сукні пішло понад 4 метри атласу, стільки ж сітки, та метр золотого мережива. Колір виробу обрали не просто так. Він асоціюється у дітей з чарівництвом, феями. Кожен з дизайнерів зробив свій внесок – зобразив і запропонував форми, деталі. І в ході обговорення – було створено фінальний ескіз.
Серед юних дизайнерів – підопічна "Здійсни мрію", 16-річна Ксенія Гвоздяк.
У дівчини складне ортопедичне захворювання – артрогрипоз. Її суглоби викривлені, а пересуватися вона може тільки на візку. Та хвороба не перешкода для великої мрії! Ксеня іде до своєї мети стати дизайнером і, зокрема, робити колекції красивого і зручного одягу для людей з інвалідністю. Надихає дівчину творити й не здаватись – відомий мотиваційний тренер Нік Вуйчич.
Три роки тому проєкт "Здійсни мрію" допоміг Ксені побачитися з Ніком. Лідія Таран і Соломія Вітвіцька влаштували знайомство на сцені Арени Львів, на очах у 20 тисяч глядачів! Там дівчина заявила про свою мрію. І вже на наступній зустрічі з Ніком у Києві подарувала йому авторську сорочку з вишитими крилами.
Ксенія Гвоздяк і сьогодні продовжує навчатися справі життя. І дуже загадувала на Новий рік гарний ноутбук, щоб найкраще розвивати здібності та користуватися Інтернет-технологіями. Її мама Олександра розповіла Нелі про це бажання, бо самотужки родині важко його здійснити. І улюблена телеведуча організувала сюрприз і привезла Ксенії коробку з новеньким гаджетом! Дівчина розплакалася від щастя!
Всім юним дизайнерам Неля привезла солодкі подарунки та набори для малювання. Діти підготували для зірки Львівські солодощі та новорічного гнома, якого створили самі, щоб він оберігав телеведучу й дарував гарний настрій.
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