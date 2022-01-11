Зірка "Сніданку з 1+1" вразила казковим образом і перевтілилась у королеву

Неля Шовкопляс приміряла образ королеви та зробила подарунок мрійниці зі Львова.

Ведуча "Сніданку з 1+1", волонтерка благодійного проєкту 1+1 media "Здійсни мрію" Неля Шовкопляс приміряла на себе образ казкової королеви та зробила подарунок мрійниці зі Львова.

До свят Різдва та Нового року телезірка вирушила до міста Львова, щоб знятися у святковій фотосесії з дітьми. На світлинах Неля разом в кадрі з хлопчиком та дівчинкою, які перевтілились в образи принца Лускунчика та принцеси. Також поруч з'явився Санта.

пресслужба каналу "1+1"

Ці знімки прикрасили обкладинку зимового випуску львівського глянцю "FiFi fashion" з темою – "Здійснюйте мрії". Неля – гарний приклад того, як мрія, мотивація, плідна праця та віра роблять дива! Її часто називають телевізійною Попелюшкою. За те, що вона без профільної освіти та досвіду роботи, з невеликого міста Барвінкове на Харківщині, після курсу у Вищій школі 1+1 Media & Production і стажувань, була обрана телеведучою найпопулярнішого ранкового шоу країни "Сніданок з 1+1".

пресслужба каналу "1+1"

Сукню королеви для Нелі Шовкопляс вигадали та намалювали діти, 18 вихованців львівської творчої студії "Вінкс", а допомогла викроїти та втілити виріб у життя – художня керівниця та засновниця студії Людмила Бурбура. На виготовлення смарагдової сукні пішло понад 4 метри атласу, стільки ж сітки, та метр золотого мережива. Колір виробу обрали не просто так. Він асоціюється у дітей з чарівництвом, феями. Кожен з дизайнерів зробив свій внесок – зобразив і запропонував форми, деталі. І в ході обговорення – було створено фінальний ескіз.

пресслужба каналу "1+1"

Серед юних дизайнерів – підопічна "Здійсни мрію", 16-річна Ксенія Гвоздяк.

У дівчини складне ортопедичне захворювання – артрогрипоз. Її суглоби викривлені, а пересуватися вона може тільки на візку. Та хвороба не перешкода для великої мрії! Ксеня іде до своєї мети стати дизайнером і, зокрема, робити колекції красивого і зручного одягу для людей з інвалідністю. Надихає дівчину творити й не здаватись – відомий мотиваційний тренер Нік Вуйчич.

пресслужба каналу "1+1"

Три роки тому проєкт "Здійсни мрію" допоміг Ксені побачитися з Ніком. Лідія Таран і Соломія Вітвіцька влаштували знайомство на сцені Арени Львів, на очах у 20 тисяч глядачів! Там дівчина заявила про свою мрію. І вже на наступній зустрічі з Ніком у Києві подарувала йому авторську сорочку з вишитими крилами.

пресслужба каналу "1+1"

Ксенія Гвоздяк і сьогодні продовжує навчатися справі життя. І дуже загадувала на Новий рік гарний ноутбук, щоб найкраще розвивати здібності та користуватися Інтернет-технологіями. Її мама Олександра розповіла Нелі про це бажання, бо самотужки родині важко його здійснити. І улюблена телеведуча організувала сюрприз і привезла Ксенії коробку з новеньким гаджетом! Дівчина розплакалася від щастя!

пресслужба каналу "1+1"

Всім юним дизайнерам Неля привезла солодкі подарунки та набори для малювання. Діти підготували для зірки Львівські солодощі та новорічного гнома, якого створили самі, щоб він оберігав телеведучу й дарував гарний настрій.

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