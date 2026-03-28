Зірці соцмереж оленю Борису роблять уколи в болотах та заманюють яблуками: як тварину лікують після ДТП

Олень Борис

На Рівненщині лісники та небайдужі громадяни об’єдналися задля порятунку оленя Бориса, який постраждав внаслідок ДТП.

Про стан Бориса та плани щодо його майбутнього розповів наглядач тварини Руслан Христюк.

Наразі Борис перебуває на волі, що створює певні труднощі для ветеринарних маніпуляцій. Лісники змушені щодня відстежувати переміщення оленя, щоб вчасно зробити необхідні ін’єкції.

За словами Руслана Христюка у коментарі для «Укрінформу», олень часто заходить у важкодоступні місця.

«Бачите, він пішов у болота і треба їздити по 3-4 рази туди, дивитися, щоб він ніде не забрів. Не переживайте, Борис під наглядом, ми за ним стежимо. Робимо йому уколи, зокрема, й знеболювальні. Коли Борис лежить, то зробити йому укол — питань немає, раз — і все. Важче таку процедуру провести, коли він вийшов на пашу, пасеться у воді, в болоті», — пояснив лісник.

Щоб провести процедуру, лісники вдаються до хитрощів: приманюють Бориса яблуками та буряком. Поки олень ласує смаколиками, фахівці встигають ввести ліки.

Христюк також повідомив, що зібрані небайдужими людьми кошти будуть використані на спорудження вольєру та лікування оленя.

Власник Бориса визначив оптимальне місце на луці, де олень звик пастися, але де менша ймовірність появи вовків. Проте територія має свої особливості.

«Зараз весна, навколо багато води. Це такий луг. Проте туди вовки не приходять. Для того, щоб вольєр був якісний, треба щось зробити з водою. Треба екскаватором викопати ямку, щоб вода могла збігати, утрамбувати, щоб вода не проходила, коли весняна повінь», — розповів Христюк.

Дата публікації 22:13, 28.03.26

ДТП з оленем Борисом — що відомо:

Нагадаємо, олень Борис, почав самостійно їсти та ходити. Зооволонтери оцінили стан тварини та пояснили, чому операція наразі може бути небезпечною.

Зооволонтерка Наталія Попова з центру порятунку диких тварин Wild Animals Rescue Center відвідала оленя, який зазнав перелому ноги після наїзду автомобіля. За її словами, тварині необхідні спокій і мінімальне втручання.

Першими допомогу Борису надали представники організації «Домівка врятованих тварин»: вони зупинили кровотечу та зробили рентген задньої ноги, яка виявилася зламаною. З огляду на стан тварини, її вирішили не транспортувати до ветеринарної клініки, адже це могло становити загрозу для життя. Натомість обрали тактику відновлення на місці.

Згодом Руслан Христюк, який доглядає за твариною, звернувся до Wild Animals Rescue Center, повідомивши, що олень не підводиться, а його стан погіршується. Волонтери надали рекомендації, а згодом на місце прибув лікар, який зробив необхідні ін’єкції.

На момент прибуття фахівців стан Бориса покращився: він почав ходити, їсти та пити. Фахівці уточнили, що у тварини закритий перелом, тому вирішено утриматися від додаткового втручання, щоб не викликати зайвий стрес.

Наразі Борису потрібен повний спокій для відновлення, а питання операції розглядатимуть лише після стабілізації стану тварини.

До слова, ДТП сталася 23 березня близько 19:15 на вулиці Центральній у Зарічненському районі. Про інцидент правоохоронців повідомив 57-річний місцевий житель, який став свідком наїзду. За його словами, невідомий автомобіль збив тварину та одразу зник із місця події.

Згодом поліцейські встановили особу водійки. Нею виявилася 28-річна жінка, яка керувала автомобілем Mercedes без увімкнених фар. Вона пояснила, що втекла з місця ДТП через переляк.

Правоохоронці виявили пошкоджене авто біля будинку порушниці. Жінка була тверезою, однак на неї склали три адміністративні протоколи — за скоєння ДТП, відсутність страхового поліса та залишення місця аварії.

Мисливствознавець Руслан Христюк розповів, що того вечора почув звук автомобіля без освітлення, після чого — різкий звук гальм і удар. Коли він вибіг на вулицю, олень уже лежав травмований.