На Прикарпатті осквернили могили полеглих Героїв: поліція затримала підозрюваного

Чоловіка підозрюють у нарузі над могилами полеглих Героїв / © Поліція Івано-Франківської області

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На Прикарпатті правоохоронці затримали 38-річного жителя Івано-Франківська. Його підозрюють у нарузі над могилами українських захисників на Алеї Слави в селі Чукалівка.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

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Про пошкодження поховань полеглих українських воїнів правоохоронці дізналися вранці 31 жовтня.

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«Близько 8:30 до поліції надійшло повідомлення про наругу над могилами полеглих воїнів на Алеї Слави», — йдеться в повідомленні правоохоронців.

За попередніми даними, пошкоджень зазнали близько 15 могил. Із місць поховань зняли прапори, розкидали квіти та свічки, а також перекинули лавки.

Після цього слідчі та оперативники Івано-Франківського районного управління поліції почали шукати причетного до злочину.

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За інформацією правоохоронців, щоб встановити особу причетного до наруги над могилами, поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження. На відео вони помітили чоловіка, встановили його прикмети та склали орієнтування.

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Під час подальших пошуків його виявили на одній із вулиць села Чукалівка. Ним виявився 38-річний мешканець Івано-Франківська.

«Оперативники районного управління поліції провели комплекс розшукових заходів, встановили місцеперебування фігуранта та затримали його», — повідомили у поліції.

© Поліція Івано-Франківської області

Чоловіка доставили до районного управління поліції та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Наразі чоловік не пояснює мотивів своїх дій», — зазначили правоохоронці.

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Слідчі розслідують кримінальне провадження, відкрите за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України. Йдеться про наругу над могилою, іншим місцем поховання або тілом померлого.

За інформацією поліції, за цією статтею чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Івано-Франківську 47-річна місцева мешканка спалила прапор України. Інцидент стався в центрі міста 27 жовтня, а момент наруги над державним символом очевидці зафіксували на відео. Поліція затримала жінку та відкрила кримінальне провадження.

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