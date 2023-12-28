Зірваний контрнаступ та "катастрофа" з допомогою: чому українці втрачають надію на перемогу — The Guardian

Видання The Guardian пише, що настрої в Україні погіршилися через зірваний контрнаступ та невизначеність щодо допомоги від партнерів.

Кореспондент The Guardian у Центральній та Східній Європі Шон Вокер розповів, що настрої в Києві щодо війни останнім часом значно погіршилися.

Такого висновку він дійшов під час свого останнього візиту до Києва, пише видання.

"Це почалося у вересні, і відтоді настрої стали ще більш песимістичними. Можна почути, як люди кажуть, що вони не вірять у перемогу у війні так, як вірили раніше. Дехто робить висновок, що потрібно боротися ще наполегливіше, а дехто тихенько запитує, чи не час подумати про можливість її завершення", - розповів Шон Вокер.

Стверджується, що основна причина такого песимізму - відчуття того, що контрнаступ ЗСУ було зірвано. Хоча більшість аналітиків кажуть, що українські сили вражаюче адаптувалися до нового озброєння, офіційні особи США вважають, що українські війська були занадто сильно розосереджені.

The Guardian з посиланням на аналітиків пише, що лінія фронту зараз зміцнилася настільки, що важко собі уявити значний прорив з обох сторін.

"Немає жодних ознак того, що будь-яка зі сторін найближчим часом досягне значного прогресу. Росія збудувала неймовірно щільні оборонні укріплення, які практично унеможливлюють просування України. Але укріплення зупиняють і самих росіян, тому що їм доведеться пройти через величезні мінні поля, які вони заклали. Люди воюють і гинуть щодня, але ці жахливі битви відбуваються за маленькі міста, які не мають стратегічного значення", - пише кореспондент.

Водночас Росія посилює використання дронів, що теж гальмує просування українських військ. Крім того, у статті вказується і те, що Путін готовий відправити на смерть майже необмежену кількість призовників, не заплативши ніякої політичної ціни, а Україні стає все важче поповнювати втрати і заміняти виснажених військових на передовій.

Кореспондент The Guardian також звернув увагу на невирішене питанні з військовою допомогою США. За його словами, якщо фінансування не надійде в тій чи іншій формі, "це буде катастрофою для України", адже "українці вже стикаються з нестачею всього, що їм потрібно".

"Попри такі значні невдачі серед багатьох людей все ще існує надзвичайне відчуття того, що, навіть якщо вони виснажені, це їхня боротьба, і вони повинні продовжувати боротися. Але без впевненості у тому, що підтримка США буде надана, однієї рішучості недостатньо", - пише видання.

При цьому видання зазначає, що навіть ті, хто зараз замислюється про пошук миру, не вірять, що Путін зупиниться.

"Більшість людей розуміють, що будь-яка мирна угода, яку підпише Путін, не матиме великого значення без серйозних гарантій безпеки з боку Заходу. Це, перш за все, і є джерелом похмурого настрою: почуття, коли незрозуміло, як рухатися далі, і водночас незрозуміло, як зупинитися", - підсумував Вокер.

Нагадаємо, ТСН.ua визначив три сценарії, за якими може розвиватися війна Росії проти України 2024 року й далі. І як би ми не сварилися всередині країни, наша перемога цілковито в руках Заходу та його ставки на повний програш Росії.

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