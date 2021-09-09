Зірвав електронний браслет і зник: у Дніпрі підозрюваний втік просто з залу суду

Зараз його розшукують правоохоронці.

У Дніпрі чоловік після участі в судовому засіданні зірвав з себе електронний браслет і втік.

Про це повідомляє місцеве видання "Дніпро оперативний".

Як стало відомо, інцидент стався в Самарському районному суді на вулиці Електрична. Після засідання, громадянин вибіг з будівлі суду, зірвав з себе браслет і зник в невідомому напрямку. Пристрій правоохоронці згодом знайшла біля Лівобережної окружної прокуратури.

У чому саме обвинувачується громадянин, невідомо. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що у Кіровоградській області правоохоронці викрили чорного археолога. Чоловік продавав представникам кримінального світу зброю часів Другої світової війни.

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