Зірвав прапор України з могили військового: на Одещині затримали чоловіка

У Білгороді-Дністровському Одеської області затримали чоловіка, який скоїв наругу над могилою військовослужбовця, зірвавши державний прапор України з флагштока.

Про це повідомила поліція Одеської області.

"Виїхавши на місце, поліцейські оперативно встановили, що до події причетний раніше судимий за вчинення грабежу 41-річний чоловік, який живе неподалік цвинтаря. Правоохоронці з’ясували, що будь-яких неприязних стосунків як із померлим за його життя, так і з його родиною у зловмисника не було. Вчинив він так заради розваги, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

За скоєне йому загрожує позбавлення волі до семи років. Суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Одесі жорстоко побили 72-річну матір загиблого військового.

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