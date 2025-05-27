Зірвав прапори з меморіалу Героям у Львові: що загрожує чоловіку

Підозрюваний чоловік / © Поліція Львівської області

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У Львові поліція притягла до відповідальності 62-річного мешканця, який зірвав прапори з меморіалу на алеї Героїв у сквері на вулиці Винниченка.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Порушник зірвав прапори з меморіалу на Алеї Героїв. Інцидент виявили правоохоронці під час моніторингу соцмереж 26 травня. Особу оперативно встановили — це 62-річний львів’янин.

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Проти чоловіка склали адмінпротокол за ст. 173 КУпАП («Дрібне хуліганство»). Порушнику загрожує штраф, громадські чи виправні роботи, або арешт до 15 діб.

«Прапори повернули на місце», — зазначили в поліції.

Нагадаємо, на Львівщині 8 чоловіків жорстоко побили ветерана-працівника ТЦК.