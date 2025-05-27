ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
484
Час на прочитання
1 хв

Зірвав прапори з меморіалу Героям у Львові: що загрожує чоловіку

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який зірвав прапори з меморіалу у Львові.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Підозрюваний чоловік

Підозрюваний чоловік / © Поліція Львівської області

У Львові поліція притягла до відповідальності 62-річного мешканця, який зірвав прапори з меморіалу на алеї Героїв у сквері на вулиці Винниченка.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Порушник зірвав прапори з меморіалу на Алеї Героїв. Інцидент виявили правоохоронці під час моніторингу соцмереж 26 травня. Особу оперативно встановили — це 62-річний львів’янин.

Проти чоловіка склали адмінпротокол за ст. 173 КУпАП («Дрібне хуліганство»). Порушнику загрожує штраф, громадські чи виправні роботи, або арешт до 15 діб.

«Прапори повернули на місце», — зазначили в поліції.

Нагадаємо, на Львівщині 8 чоловіків жорстоко побили ветерана-працівника ТЦК.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie