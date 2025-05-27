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Зірвав прапори з меморіалу Героям у Львові: що загрожує чоловіку
Правоохоронці встановили особу чоловіка, який зірвав прапори з меморіалу у Львові.
У Львові поліція притягла до відповідальності 62-річного мешканця, який зірвав прапори з меморіалу на алеї Героїв у сквері на вулиці Винниченка.
Про це повідомила поліція Львівської області.
Порушник зірвав прапори з меморіалу на Алеї Героїв. Інцидент виявили правоохоронці під час моніторингу соцмереж 26 травня. Особу оперативно встановили — це 62-річний львів’янин.
Проти чоловіка склали адмінпротокол за ст. 173 КУпАП («Дрібне хуліганство»). Порушнику загрожує штраф, громадські чи виправні роботи, або арешт до 15 діб.
«Прапори повернули на місце», — зазначили в поліції.
Нагадаємо, на Львівщині 8 чоловіків жорстоко побили ветерана-працівника ТЦК.