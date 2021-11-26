"Зірвав у неї сережки. І ми вийшли з хати": у Херсонській області бабуся стала жертвою розбійного нападу

"Зірвав у неї сережки. І ми вийшли з хати": у Херсонській області бабуся стала жертвою розбійного нападу

Літню жінку доправили до лікарні.

У селі Михайлівка Скадовського району стався розбійний напад. Жертвою стала 73-річна жінка. Вночі до її будинку увірвалися невідомі, побили господарку та зірвали з неї золоті сережки. Потерпілу госпіталізували до лікарні, наразі стан її здоров’я задовільний.

Про це пише "Суспільне".

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"Почав мене гамселити, бо давай золото, давай гроші. Сережки з вух вирвали. Були у мене такі сережки. Забрали", - пригадує інцидент постраждала.

За кілька годин оперативники управління карного розшуку та Скадовського районного відділу поліції затримали підозрюваних у нападі.

"Розбив вікно і заліз. Жінка втекла до хати, в іншу кімнату. Він за нею. Жінка закричала, він заліз", - сказав один з підозрюваних.

"Почав її бити ногами, кулаками. Питав, де ланцюжок, де гроші. Зірвав у неї сережки. І ми вийшли з хати", - додав другий підозрюваний.

З'ясувалося, обидва затриманих перебувають у розшуку за крадіжку та хуліганство в іншій країні.

"За адресами проживання були проведені невідкладні обшуки. Під час обшуків були вилучені речові докази: золоті прикраси, а також взуття, сліди якого чітко співпадали зі слідами на місці злочину. Дані особи є громадянами іншої держави Молдови, які перебували на Херсонщині, на сезонних роботах і тимчасово співмешкали з місцевими жительками", - сказав тимчасовий виконувач обов’язків начальника Головного управління Національної поліції в області Руслан Осипенко.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області двоє молодиків увірвалися до будинку та жорстоко вбили 40-річну жінку. Її тіло біля будинку знайшов 38-річний співмешканець.

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