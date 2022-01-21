Зірвав злість: в Одесі пасажир після ДТП влаштував бійку посеред вулиці

Зірвав злість: в Одесі пасажир після ДТП влаштував бійку посеред вулиці

На місце викликали патрульних.

В Одесі на перехресті не розминулися BMW і “ВАЗ-2115”. Після зіткнення один із пасажирів авто почав кидатися на учасників ДТП і свідків.

Про це пише місцеве видання 048.ua.

Розбирання зафільмували посеред проїжджої частини на вулиці Черняховського. Пасажир "Лади" після зіткнення вийшов з машини і почав махати кулаками.

Спочатку він поліз у бійку до пасажирів BMW, а потім і водія, за яким він гнався по всій вулиці.

Дісталося і водієві автомобіля Volvo, який став випадковим свідком події. На місце викликали співробітників патрульної поліції.

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Нагадаємо, в Одеській області водій маршрутки №168 побив свого колегу за те, що той не дотримувався інтервалу руху автобусів.

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