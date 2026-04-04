Зірвався з висоти 5-го поверху: приголомшливий порятунок хлопчика, який впав у кар’єр на Рівненщині

Історія приголомшливого порятунку дитини сколихнула Рівненщину. Майже добу понад три сотні людей, поліція, нацгвардійці, водолази та місцеві жителі шукали зниклого 10-річного Владислава Головача з села Пугач.

Зникнення та безпрецедентні пошуки

Як зазначили на офіційній сторінці Поліції Рівненщини у Facebook, тривогу забила тітка хлопчика ввечері 2 квітня. Близько 18:00 дитина поїхала кататися на велосипеді і не повернулася. Свій мобільний телефон хлопчик залишив удома, що значно ускладнило роботу правоохоронцям.

Вже вранці 3 квітня розгорнулася масштабна операція. На своєму сайті рятувальники ДСНС Рівненщини відзвітували, що до пошуків залучили близько 350 фахівців різних відомств та понад 200 місцевих жителів.

Територію прочісували кінологи з собаками, а з повітря ліси обстежували 10 безпілотників. Відео з місця пошукових робіт ДСНС опублікувала на своєму офіційному YouTube-каналі.

Де знайшли дитину

Диво сталося 3 квітня близько 17:46. Місцеве видання СарниNews.City дізналося від рідних хлопчика, що Влад залишив велосипед на стежці, підійшов надто близько до краю кар’єра, аби подивитися вниз, не втримався і впав. Хлопчик зірвався з висоти п’ятого поверху і пролежав на кам’яному виступі майже добу.

Першим до травмованої дитини спустився молодший сержант Нацгвардії Олександр Головко. В ексклюзивному коментарі журналістам «Суспільне Рівне» військовий розповів, що одразу запитав Влада, чи може той встати. Дитина відповіла лише, що хоче «полежати і відпочити». Головко наголосив, що хлопчика довелося транспортувати суворо горизонтально, оскільки через біль від травм він починав кричати.

Живий ланцюг та стан хлопчика

Евакуація Владислава тривала півтори години. Через занадто круті схили рятувальники не змогли задіяти спецтехніку. Тому люди утворили живий ланцюг і максимально обережно, на ношах, підняли дитину з кар’єра нагору.

Зараз Влад перебуває у реанімаційному відділенні Сарненської центральної районної лікарні. У нього діагностували важку політравму: переломи тазу, руки, плеча, ліктьової кістки та ключиці, а також серйозне переохолодження. Лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий, проте запевняють, що загрози життю вже немає.

