Україну накривають циклон та сніг: синоптики назвали дату, коли буде найхолодніше

Україну накриє хвиля похолодання з дощами та мокрим снігом, яка спричинена зіткненням атмосферних фронтів. Синоптики попереджають про сиру погоду в більшості областей, проте вже за кілька днів ситуація почне змінюватися на користь весняного тепла.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 19 березня в Україні переважатиме холодна погода з температурою повітря вночі від 0 до +4 градусів тепла, а вдень коливатиметься від +4 до +8 градусів тепла.

За словами Діденко, тепліше завтра буде на сході, південному сході та на Волині, протягом дня очікується до +12 градусів. У більшості областей України у четвер переважатиме хмарна волога повітряна маса, видимість знизиться. Місцями очікуються дощі, а найближчої ночі та завтра вранці можливий мокрий сніг.

Водночас синоптикиня попереджає, що найближчими днями буде прохолодно, тому варто одягатися тепліше.

«Найближчими днями буде прохолодно, одягайтеся тепліше, сьогодні-завтра — найхолодніше, а потім потроху теплішатиме. А якраз із 23-го березня температура повітря відчутно підвищиться», — написала Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Також метеорологиня розповіла про зіткнення фронтів. Вона пояснила, що перший, холодний фронт, рухається швидко і агресивно, а другий, теплий, — повільно й розслаблено.

Коли холодний фронт наздоганяє теплий, він буквально врізається в нього і виштовхує легке тепле повітря вгору, у високі шари атмосфери. Це об’єднання двох сил і називають фронтом оклюзії.

«Зазвичай, погода в зоні фронту оклюзії — хмарна, волога, спостерігаються опади. Утворення фронту оклюзії — фактично ознака старіння циклону, яка супроводжується хмарністю, дощами чи снігом, це свідчить про те, що циклон видихається», — зазначила Діденко.

Як знайти на карті: якщо сині «колючки» (холод) і червоні «півкола» (тепло) змішалися в одну бузкову лінію — це і є він. На картах за 19 березня таку картину якраз можна побачити над Атлантикою.

Метеокарта / © Наталія Діденко / Facebook

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що 19 березня, у північних та західних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ. За його словами, на решті території країни істотних опадів не очікується.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла. В денні години повітря прогріється до +10 градусів тепла, у Приазов’ї та на Закарпатті очікується від +11 до +14 градусів вище нуля.

Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що у середніх та верхніх шарах атмосфери сформувався висотний циклон. Він пояснив, що холодне нестійке повітря змінило уже звичний для березня сонячний та теплий характер погоди.

«Найближчої ночі можливий мокрий сніг, який завтра вдень перейде у невеликий дощ. Температура впродовж доби 2-7° тепла», — повідомив синоптик.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 19 березня буде хмарна погода. На півдні та крайньому заході очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі та вранці на північному сході країни та в більшості центральних областей подекуди туман.

Також синоптики попереджають про заморозки: температура вночі коливатиметься від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу, вдень очікується від +3 до +8 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на добу 19 березня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві та Київській області 19 березня синоптики прогнозують хмарну погоду. Місцями пройдуть невеликі дощі, вночі з мокрим снігом. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу, вдень очікується до +8 градусів тепла.

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, у столиці 19 березня майже увесь день буде хмарна погода. Небо проясниться лише надвечір. Без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +2 градусів тепла вночі до +8 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 19 березня / © скриншот

Погода у Харкові

На Харківщині 19 березня буде хмарна погода. В області та місті Харків очікуються невеликі опади. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5 — 10 м/с.

Температура повітря на Харківщині становитиме:

вночі від 0 до +5 градусів тепла;

вдень від +5 до +10 градусів тепла.

У Харкові стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +1 до + 3 градусів тепла;

вдень від +7 до +9 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про туман, який буде вночі та вранці. Видимість становитиме 200 — 500 м, у зв’язку із цим в регіоні оголошений перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

На Львівщині 19 березня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, проте вдень можливий невеликий дощ та мокрий сніг.

Вночі та вранці на окремих ділянках доріг зберігатиметься ожеледиця. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5 — 10 м/с.

Температура по області вночі ставитиме від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла, вдень очікуються від +3 до+ 8 градусів тепла.

У Львові очікується від -1 градусу морозу вночі до +7 градусів тепла вдень.

Погода в Одесі

На Одещині 19 березня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. По області місцями будуть невеликі опади, по Одесі — без істотних опадів

Температура вночі в області становитиме від -1 градусу морозу до +4 градусів тепла, вдень очікується до +12 градусів тепла. Температурний режим в Одесі становитиме вночі від +2 до +4 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +10 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 19 березня буде хмарна погода. Вночі очікується невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ.

Температура по області коливатиметься:

вночі від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла;

вдень від +4 до +9 градусів тепла.

У місті Дніпро повітря коливатиметься:

вночі від 0 до +2 градусів тепла;

вдень від +6 до +8 градусів тепла.

Погода у Черкасах

На погодну ситуацію в Черкаській області 19 березня вплине висотний циклон. Це явище, коли біля землі нібито спокійно, але високо в небі (на висоті 2-3 км) вирує холодне й вологе повітря. Саме воно змінює сонячну погоду, приносячи хмари та опади.

На Черкащині вночі 19 березня варто чекати на невеликий снігопад, який вдень перейде в невеликий дощ. Весь день буде хмарно й вогко.

Протягом усієї доби буде досить прохолодно — очікується ід +2 до +7 градусів тепла.

