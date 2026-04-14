Зіткнення циклонів змінить погоду в Україні: синоптикиня назвала дату, коли остаточно потепліє

Україна опиниться під впливом антициклону Quirin, який принесе сонячну погоду в більшість областей 15 квітня. Температура повітря почне стрімко зростати, хоча ночі все ще залишатимуться прохолодними.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 15 квітня

«15-го квітня в Україні: на захід від нас — атмосферні фронти, на схід — циклон з атмосферними фронтами. А ми завтра помістимося затишно у гребені фінського антициклону Quirin», — йдеться у дописі Діденко.

Отже, 15 квітня на більшій частині території України переважатиме суха та сонячна погода. Лише східний атмосферний фронт місцями принесе невеликий дощ на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині.

Щодо температури повітря: ніч залишиться прохолодною — +1…+5 градусів. Вдень у середу стане значно тепліше — очікується +12…+17 градусів, тоді як на північному сході буде свіжіше — +9…+12 градусів.

Вітер по країні — північно-західного напрямку, помірний, подекуди з поривами.

«Не поспішайте переходити на надто відкритий стиль в одежі, ще свіжо. Краще пальто розстебнути, шалик запхати в сумку, якщо припече. У темних окулярах та із шматком паски в руці будете виглядати загадково та й не змерзнете», — порадила синоптикиня.

Погода в Києві 15 квітня

У Києві 15 квітня прогнозують суху погоду: вночі +3…+5 градусів, удень — до +15 градусів. Вітер у столиці буде північно-західний: до обіду поривчастий, а в другій половині дня стихне, що зробить перебування на вулиці більш комфортним.

Нагадаємо, минулого тижня Україну охопило арктичне похолодання із заморозками до –3°C, що на Черкащині пошкодило квітучі абрикоси та спровокувало хвороби дерев. Водночас дощі поповнили запаси вологи у ґрунті. За словами синоптика Віталія Постриганя, 14 — 16 квітня погода стабілізується: вдень потеплішає до +13…18°C, але вночі ще можливі заморозки. Цей період сприятливий для садіння картоплі, проте розсаду висаджувати зарано. Остаточне потепління з нічними плюсовими температурами та дощами очікується від 17 квітня.