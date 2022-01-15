Зіткнення елітних Land Rover та BMW: на Закарпатті в ДТП постраждало 7 людей, серед яких є діти (фото)

Land Rover та BMW розтрощені.
У Закарпатській області в ДТП потрапили два легковики, у результаті чого постраждали 7 осіб, троє з яких – діти.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Відомо, що аварія сталася 15 січня на автодорозі Н13 "Львів – Самбір – Ужгород" на виїзді із міста Перечин. Там зіткнулися Land Rover та BMW.
У результаті аварії травмовано семеро осіб, з них троє дітей 2011, 2013 та 2018 років народження.
Рятувальники за допомогою спецінструмента вирізали з понівеченого кузова авто одну з постраждалих та передали фахівцям екстреної медичної допомоги. Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.
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