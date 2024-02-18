"Зіткнеться з болісними рішеннями": у Bloomberg описали майбутнє України у разі припинення допомоги США

Якщо США не розблокують допомогу Україні, наслідки "будуть серйозними та глобальними". Американський оглядач Гел Брендс вважає, що це підірве політику Америки "на роки вперед".

Про це йдеться у статті оглядач Bloomberg Opinion і почесний професор Генрі Кіссінджера Школи передових міжнародних досліджень Університету Джона Гопкінса Гел Брендс.

Також він вважає, якщо США перестануть підтримувати Україну, ніхто інший не зможе надавати військову допомогу у таких обсягах, як це робила Америка.

"Європа може надати щедру фінансову допомогу, але вона не може забезпечити бойове обладнання, яке вкрай необхідно Україні. Таким чином наслідки припинення допомоги почнуть швидко накопичуватися. Українські війська були витіснені з Авдіївки на сході через серйозну нестачу артилерії. Протягом кількох місяців або й раніше Україна зіткнеться з болісними рішеннями про те, як розгорнути свої військові ресурси, що скорочуються", - пише інформаційне агентство.

Видання стверджує, що "поразка України призведе до згубних, широкомасштабних наслідків".

"Поразка України посіяла б серйозну нестабільність у Європі, оскільки мстива, військово мобілізована Росія загрожує східному фронту НАТО. Це призведе до посилення глобального тиску на розповсюдження ядерної зброї, оскільки вразливі країни - Польща, Південна Корея та Японія, щоб назвати декілька - дійдуть висновку, що найголовніша зброя є їхнім єдиним засобом безпеки і, можливо, виживання. Не в останню чергу перемога Росії в Україні зруйнувала б норми, які діяли після 1945 року проти насильницького захоплення та анексії території, тим самим потягнувши світ назад до жорстокої анархії", - зазначає автор статті.

Видання нагадує, що США витрачають на війсткову допомогу Україні лише 5-6% свого річного бюджету на оборону.

Оглядач наголошує, що "такий відступ становитиме одну з великих невимушених помилок у історія зовнішньої політики США".

Нагадаємо, що 17 лютого під час Мюнхенської конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом США Джозефом Байденом, під час якої обговорили про блокування допомоги.

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