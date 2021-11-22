Зіткнулись легковик та дві вантажівки: у моторошній ДТП в Чернігівській області загинула дитина (фото)

Зіткнулись легковик та дві вантажівки: у моторошній ДТП в Чернігівській області загинула дитина (фото)

Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

У селі Заїзд Прилуцького району Чернігівської області у понеділок, 22 листопада, о 18:00 сталась масштабна ДТП, у якій загинула дитина.

Про це повідомили в Нацполіції Чернігівської області.

За даними поліції, на трасі зіткнулись дві вантажівки та легковий автомобіль. У ДТП постраждали жінка та дитина, які їхали у легковику. Їх госпіталізували, проте дитина померла у лікарні. Стан жінки уточнюється.

Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

На місці аварії працюють правоохоронці, які встановлюють обставини ДТП.

Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

Читайте також: