Зіткнулись легковик та дві вантажівки: у моторошній ДТП в Чернігівській області загинула дитина (фото)

Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.
У селі Заїзд Прилуцького району Чернігівської області у понеділок, 22 листопада, о 18:00 сталась масштабна ДТП, у якій загинула дитина.
Про це повідомили в Нацполіції Чернігівської області.
За даними поліції, на трасі зіткнулись дві вантажівки та легковий автомобіль. У ДТП постраждали жінка та дитина, які їхали у легковику. Їх госпіталізували, проте дитина померла у лікарні. Стан жінки уточнюється.
На місці аварії працюють правоохоронці, які встановлюють обставини ДТП.
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