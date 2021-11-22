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Зіткнулись легковик та дві вантажівки: у моторошній ДТП в Чернігівській області загинула дитина (фото)

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Зіткнулись легковик та дві вантажівки: у моторошній ДТП в Чернігівській області загинула дитина (фото)

Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

У селі Заїзд Прилуцького району Чернігівської області у понеділок, 22 листопада, о 18:00 сталась масштабна ДТП, у якій загинула дитина. 

Про це повідомили в Нацполіції Чернігівської області. 

За даними поліції, на трасі зіткнулись дві вантажівки та легковий автомобіль. У ДТП постраждали жінка та дитина, які їхали у легковику. Їх госпіталізували, проте дитина померла у лікарні. Стан жінки уточнюється. 

© Головне управління Національної поліції в Чернігівській області
Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

На місці аварії працюють правоохоронці, які встановлюють обставини ДТП. 

© Головне управління Національної поліції в Чернігівській області
Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

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