Зіткнувся з деревом: у моторошній ДТП на Одещині загинули батько та двоє дітей (фото)

Водій не впорався з керуванням і злетів з дороги.

В Одеській області сталася ДТП - загинули 31-річний водій "ВАЗ" та його дві доньки. 23-річну дружину та ще одну 5-річну доньку у тяжкому стані доправили до лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одещини.

Аварія трапилась 16 січня між селами Трапівка та Зарічне. Водій не впорався з керуванням на закругленій ділянці автодороги, з‘їхав у кювет і зіткнувся з деревом.

"Водій і його донечки 2 та 7 років загинули від отриманих травм до приїзду "швидкої", а 23-річну дружину та ще одну 5-річну доньку в тяжкому стані ушпиталили до місцевої лікарні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Рівненщині водій "ВАЗ 2104" наїхав на трьох жителів селища Степань: матір, доньку та її малолітнього сина. Бабуся померла на місці.

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