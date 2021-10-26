Зіткнувся з деревом: у Полтавській області водій згорів у автомобілі

Зіткнувся з деревом: у Полтавській області водій згорів у автомобілі

У поліції з'ясовують причини аварії.

У Миргородській громаді легковик в’їхав у дерево та загорівся. Водій загинув.

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

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Легковий автомобіль Geely, за кермом якого перебував 28-річний водій, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Після аварії машина загорілася. Водій загинув.

За вказаним фактом слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Миколаєві вночі зіткнулися дві автівки. Загинув водій. Серед постраждалих - дитина.

Чоловік згорів за кермом під час потужної ДТП неподалік Одеси

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