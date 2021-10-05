Зіткнувся з каменем: у Хмельницькій області водій вбив свого пасажира

Зіткнувся з каменем: у Хмельницькій області водій вбив свого пасажира

Кермувальника затримано.

У Хмельницькій області сталася смертельна ДТП. 21-річний житель с. Нестерівці не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де зіткнувся із каменем.

Про це повідомили у поліції області.

Внаслідок ДТП 47-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. Водій та ще два пасажири не постраждали.

Наразі водія затримали. Автомобіль поміщено на майданчик.

У разі доведення провини водія, йому може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до десяти років.

Нагадаємо, на автодорозі Р-81 поблизу с. Любомирівка 22-річний водій автомобіля Mercedes виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. Двоє пасажирів постраждали, один помер. Водій після ДТП втік.

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 4 жовтня 2021 року

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання