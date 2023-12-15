Зізналися у "фосфорних" атаках: 2 бойовики РФ отримали тюремні строки

Суд призначив одному зловмиснику 10 років тюрми, інший – проведе за гратами 15 років.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на 2 бойовиків, які отримали реальні терміни ув’язнення.

Про це інформує пресслужба Служби безпеки України.

Ворожі поплічники вступили до окупаційних угруповань РФ та воювали проти Сил оборони на східному фронті.

"Українські захисники взяли обох бойовиків у полон під час контрнаступальних операцій ЗСУ під Бахмутом. У ході досудового розслідування затримані надали свідчення про воєнні злочини рашистів на сході України. Серед них – використання заборонених фосфорних бомб проти цивільної інфраструктури міста Попасна, що на Луганщині, та розграбування Миронівської ТЕС і приватних будинків у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

В результаті, суд призначив одному зловмиснику 10 років тюрми, інший – проведе за гратами 15 років.

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За даними слідства, один із засуджених воював проти України ще від 2014 року. Тоді він приєднався до терористичних угруповань російського бойовика Козіцина та обстрілював позиції АТО в районі Світлодарської дуги.

"Перебуваючи у лавах загарбників, брав участь у боях у районі Бахмута, у тому числі для стримування українського контрнаступу поблизу селища Кліщіївка", - додали у повідомленні.

Тоді як житель Луганщини мобілізувався до 6-го мотострілецького "козачого" полку 2-го армійського корпусу країни-агресора.

Згодом зловмисника "відрядили" на Бахмутський напрямок, де він обстрілював бойові позиції українських військ неподалік селища Курдюмівка.

Нагадаємо, в СБУ підтвердили, що хакерську атаку на мережу найбільшого мобільного оператора "Київстар" здійснило одне із російських угруповань. Раніше у ЗМІ повідомлялося про групу хакерів "Солнцепек".

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