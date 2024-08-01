Злагоджена робота: українські воїни показали розгром противника біля Часового Яру (відео)

Бійці ЗСУ поблизу Часового Яру на Донеччині відбили чергову атаку противника. Завдання виконали воїни 23-ї окремої механізованої бригади.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали розгром противника біля Часового Яру

"Висадку ворожого десанту з БМП накрили безпілотні ударні групи, неабияк пошпарувавши штурмовиків і пошкодивши російську бронетехніку. Далі в бій вступили наші мінометники та оператори АГС, а завершили розгром супротивника вже піхотинці. Чудовий приклад злагодженої роботи підрозділів бригади", – зазначив він.

Нагадаємо, протягом останніх трьох-чотирьох тижнів російська окупаційна армія втрачає на фронті по 1000 особового складу щодня.

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