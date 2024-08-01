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Злагоджена робота: українські воїни показали розгром противника біля Часового Яру (відео)

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Злагоджена робота: українські воїни показали розгром противника біля Часового Яру (відео)

Розгром противника біля Часового Яру

Українські захисники продовжують завдавати втрат армії РФ.

Бійці ЗСУ поблизу Часового Яру на Донеччині відбили чергову атаку противника. Завдання виконали воїни 23-ї окремої механізованої бригади.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали розгром противника біля Часового Яру

ЗСУ показали розгром противника біля Часового Яру

"Висадку ворожого десанту з БМП накрили безпілотні ударні групи, неабияк пошпарувавши штурмовиків і пошкодивши російську бронетехніку. Далі в бій вступили наші мінометники та оператори АГС, а завершили розгром супротивника вже піхотинці. Чудовий приклад злагодженої роботи підрозділів бригади", – зазначив він.

Нагадаємо, протягом останніх трьох-чотирьох тижнів російська окупаційна армія втрачає на фронті по 1000 особового складу щодня.

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