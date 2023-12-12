Відновлення неможливе: ГУР зламало податкову службу Росії і знищило усю базу даних

Кібератака ГУР МО України стала черговим серйозним ударом по режиму в кремлі, який на певний час втратив контроль за податками й зборами.

Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили чергову успішну спецоперацію на території Росії ― цього разу атакували податкову систему держави-агресора.

Подробиці чергової кіберспецоперації ГУР повідомляє у Facebook.

Під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів федеральної податкової служби (ФПС РФ), а далі ― у понад 2300 її регіональних серверів по всій росії, а також на території тимчасово окупованого Криму.

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Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення.

Паралельно у такий самий спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФПС РФ.

У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи рф ― знищена уся база даних та її резервні копії (backup).

Зв’язок між центральним офісом у москві та 2300 російськими територіальними управліннями ― паралізований, як і між фнс рф та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних).

Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період.

Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї росії опинився в руках воєнної розвідки України.

Відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі ФПС РФ триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі ― неможлива.

"Кібератака ГУР МО України стала черговим серйозним ударом по режиму в кремлі, який на певний час втратив контроль за податками й зборами", - наголошує військова розвідка.

Зазначимо, нещодавно воєнна розвідка України провела успішну кіберспецоперацію щодо федерального агентства повітряного транспорту РФ ("Росавіації") та отримала доступ до закритих службових даних російського відомства.

Нагадаємо, українські розвідники зробили заяву про рейди до анексованого Криму.

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