Зламала дитині хребет: у Мукачеві через фатальну помилку лікарки померло немовля

Поліція повідомила про підозру лікарці, через яку померло немовля / © Національна поліція Закарпатської області

Реклама

У Мукачеві лікарці-гінекологині загрожує кримінальна відповідальність за смерть немовляти, яке отримало важкі травми під час пологів. Дитина провела у реанімації вісім місяців, проте лікарі не змогли врятувати життя хлопчика.

Про це повідомила поліція Закарпатської області.

У грудні 2024 року у відділенні реанімації обласної дитячої лікарні помер восьмимісячний хлопчик. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Під час нього з’ясували, що немовля ще у березні того ж року було доправлене до медичного закладу безпосередньо з пологового будинку з отриманими під час народження травмами.

Реклама

Причина смерті дитини

За висновками судово-медичних експертиз, тілесних ушкодженнь дитина зазнала через те, що лікарка неналежно виконала свої професійні обов’язки. Під час приймання пологів у місцевої мешканки медикиня допустила низку відхилень від стандартів допомоги. Внаслідок цього у новонародженого були травмування шийного відділу хребта та спинного мозку. Отримані ушкодження згодом стали причиною смерті дитини.

Слідчі повідомили медпрацівниці про підозру за статтею про неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Правоохоронці готують матеріали справи для скерування до суду.

Нагадаємо, на Житомирщині лікаря Коростенської лікарні підозрюють у недбалості, що призвела до смерті немовляти під час пологів 2022 року. Акушер-гінеколог ігнорував скарги 31-річної породіллі, не провів УЗД та КТГ, а також безпідставно призначив наркотичне знеболювальне. Через запізнілу реакцію на відшарування плаценти дитина померла від гострої гіпоксії під час екстреного кесаревого розтину.