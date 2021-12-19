Зламали 8 ребер і лопатку: пенсіонера жорстоко побили через курей

Постраждалого ушпиталили, а нападнику загрожує в'язниця.

У с. Верхні Торгаї Херсонської області двоє товаришів після вживання алкогольних напоїв, увірвалися до сусідського будинку, щоб "розібратися" з чоловіком, чий пес вбив трьох курей.

Про це повідомив Telegram-канал "Х**вый Херсон".

Один із чоловіків почав лупцювати господаря собаки, хоча той не знав про вбивство курей. Він, щоб захиститися, схопив сокиру, що лежала поруч, і замахнувся на кривдника. Але в цей момент втрутився приятель нападника та забрав сокиру, двічі вдаривши 62-річного пенсіонера.

Після з'ясування стосунків постраждалого забрала "швидка". Медики нарахували у нього 8 переломів ребер та лопатки. Наразі нападнику загрожує 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо:

У Луцьку у маркеті "Сім23" троє молодиків, серед яких двоє неповнолітніх, побили двох касирів. Зловмисників розшукали і затримали, а днями суд ухвалив їм вирок.

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