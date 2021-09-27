Зламали більярд, шафу, вибили вікна: в Одесі тіктокери заради відео знищили орендований будинок

Зараз їх розшукує власник будинку.

В Одесі підлітки розгромили орендований будинок, в якому знімали відео для ТікТока.

Про інцидент користувачі згодом написали в соціальній мережі.

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Попередньо, інцидент стався в селищі Прилиманському. Там група підлітків, на вигляд яком до 14 років, орендувала приватний житловий будинок. У якийсь момент їх "вечірка" настільки вийшла з-під контролю, що вони ледь не завалили шафу.

Все це підлітки знімали на відео. Вони не соромилися матюкатися і навіть співати гімн України. У соцмережах пишуть, що власник будинку тепер шукає підлітків, щоб ті компенсували йому завдані збитки.

"В процесі “розваг” поламали більярдний стіл, диван, всі ліжка, шафу, побили абсолютно весь посуд, розбили вікно, порвали штори. Зламали карнизи, обірвали всі декорації, вазони, статуетки", — додали в опис під відео.

Нагадаємо, нещодавно ми розбиралися, чому в Україні підлітки все частіше спалюють національні знамена.

Новини України: в Одесі тіктокери заради відео для соцмереж розгромили орендований будинок

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