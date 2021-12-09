Зламали ніс і відбили нирки: у Запоріжжі збирають кошти на лікування дівчинки, яку відлупцювали на території школи

Зламали ніс і відбили нирки: у Запоріжжі збирають кошти на лікування дівчинки, яку відлупцювали на території школи

Потерпіла дитина має інвалідність з дитинства, бо кілька років тому втратила око.

У Харкові у лікарні перебуває дівчинка, яка стала однією з трьох, кого побили підлітки на території школи. У школярки після побиття зламаний ніс і почалися проблеми з нирками.

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Про це повідомила адвокатка родини постраждалої Оксана Швець-Хомутова.

"Стан здоров'я Жені стабільний, але дівчинці потрібна термінова операція на носі та потрібне детальне обстеження нирок. Лікарі на сьогоднішній день не дають і приблизного списку витрат на лікування, але ми його вимагатимемо. Також вважаю за потрібне вказати, що Євгенія є інвалідом з дитинства з пошкодженням органів зору, у неї відсутнє очне яблуко і стоїть протез-імплант на правому оці. Є відповідні документи", - розповіла захисниця.

Адвокатка додала, що мама Жені виховує дітей сама. У дівчини є молодша сестричка 8 років. Вони живуть у кімнаті у гуртожитку.

Захисниця повідомила, що зараз родина збирає кошти на лікування Євгенії, аналізи, діагностику та роботу з психологом для поліпшення психологічного стану дівчини та для підтвердження моральної шкоди для цивільного позову.

"На сьогоднішній день усі медичні документи залучені до проведення судмедекспертизи. Сьогодні Євгенію госпіталізують для проведення операції", - зазначила Оксана Швець-Хомутова.

Так, четверо школярок, віком 15-16 років, жорстоко побили трьох дівчат, віком 13-16 років, та вимагали від них грошей. Відео побиття на одному із місцевих телеграм-каналів опублікували 6 грудня. За даними очевидців, четверо дівчат жорстоко побили знайомих школярок через те, що нібито одна із потерпілих цілувалася із хлопцем підозрюваної.

Після побиття батьки потерпілих дівчат звернулися до правоохоронців.

Попередньо подію у поліції кваліфікували за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження), оскільки у дівчат залишилися синці, а за інформацією з соцмереж у однієї з потерпілих був зламаний ніс.

Пізніше кримінальне провадження перекваліфікували на ч. 2 ст. 296 (Хуліганство), а також відкрили ще одну справу ще за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Також слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 300 (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість) Кримінального кодексу України.

"7 грудня слідчим поліції, за погодженням з Шевченківською окружною прокуратурою, трьом фігуранткам кримінального провадження повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та двом фігуранткам ще й за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, що у Запоріжжі суд обрав запобіжний захід дівчині, яка брала участь у побитті школярок на території стадіону одного із закладів середньої освіти міста.

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