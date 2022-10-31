Зламали плани щодо евакуації: ЗСУ поцілили у дві баржі окупантів на Херсонщині

У Херсонській області російські окупанти намагаються перебратися на лівий берег. ЗСУ пильно стежать за цим процесом і ламають плани росіян.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, на Херсонщині російські окупнати готують до евакуації окремі підрозділи та військову техніку з правобережної частини Херсонської області.

"Для цього уточнюється наявність плавзасобів річкового флоту, встановлюються понтонні переправи та періодично проводиться перевірка справності та готовності барж. Дві з них, днями, успішно знищені підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що на Херсонщині окупаційна влада створює місцевим жителям непридатні для життя умови, щоб ті евакуювалися. Людями вимикають електрику й воду та інтернет і лякають ракетними ударами з боку ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська попри заяви, не залишають Херсон, всі боєздатні окупаційні підрозділи залишаються на місці.

Читайте також: