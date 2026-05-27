Зламали потиличну кістку: з’явились нові деталі загибелі журналістки Рощиної в полоні РФ

Вікторія Рощина / © Hromadske.tv

Загиблій у російському полоні журналістці Вікторії Рощиній зламали потиличну кістку під час утримання в СІЗО Таганрога.

Про це повідомив заступник начальника управління Нацполіції Дмитро Шевчук на засіданні ТСК щодо злочинів Росії проти медіа.

За словами Шевчука, перелом потиличної кістки виявили під час судово-медичних експертиз. Вікторія Рощина в неволі зазнавала систематичного насильства. Причиною ставали її вимоги нормальних умов утримання, зокрема нормальної їжі, а також відмова співати російський гімн.

Журналістку тримали в камері №124 з антисанітарними умовами. Там не було гарячої води, на вживання їжі відводилося лише три хвилини, протягом яких потрібно було ще й помити посуд. Від ранку до відбою заборонялося сидіти або лежати. У разі порушення правил росіяни застосовували фізичне насильство.

Під час етапування Рощиної до СІЗО міста Кізел у Росії вона була в критичному стані й постійно потребувала медичної допомоги. Правоохоронці встановили, що керівник СІЗО знав про її важкий стан, але продовжував створювати умови, які погіршували її становище.

Нагадаємо, Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ.

Рощина потрапила у російський полон у серпні 2023 року, коли поїхала робити репортажі з окупованих Росією територій.

Понад рік рідні і близькі чекали на обмін Вікторії та повернення додому. Однак у жовтні 2024 року її батько отримав від росіян звістку, що Вікторія померла у полоні.

Раніше журналісти «Слідства.Інфо» разом з організацією «Репортери без кордонів» та колегами з медіа «Суспільне» і «Ґрати» дізналися про те, що у російському полоні українську журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували — на її тілі були ножові поранення, журналістка важила до 30 кілограмів, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.

