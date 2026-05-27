- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 304
- Час на прочитання
- 2 хв
Зламали потиличну кістку: з’явились нові деталі загибелі журналістки Рощиної в полоні РФ
Керівник СІЗО знав про її критичний стан, але продовжував жорстоке поводження.
Загиблій у російському полоні журналістці Вікторії Рощиній зламали потиличну кістку під час утримання в СІЗО Таганрога.
Про це повідомив заступник начальника управління Нацполіції Дмитро Шевчук на засіданні ТСК щодо злочинів Росії проти медіа.
За словами Шевчука, перелом потиличної кістки виявили під час судово-медичних експертиз. Вікторія Рощина в неволі зазнавала систематичного насильства. Причиною ставали її вимоги нормальних умов утримання, зокрема нормальної їжі, а також відмова співати російський гімн.
Журналістку тримали в камері №124 з антисанітарними умовами. Там не було гарячої води, на вживання їжі відводилося лише три хвилини, протягом яких потрібно було ще й помити посуд. Від ранку до відбою заборонялося сидіти або лежати. У разі порушення правил росіяни застосовували фізичне насильство.
Під час етапування Рощиної до СІЗО міста Кізел у Росії вона була в критичному стані й постійно потребувала медичної допомоги. Правоохоронці встановили, що керівник СІЗО знав про її важкий стан, але продовжував створювати умови, які погіршували її становище.
Вбивство Вікторії Рощиної в російському полоні — останні новини
Нагадаємо, Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ.
Рощина потрапила у російський полон у серпні 2023 року, коли поїхала робити репортажі з окупованих Росією територій.
Понад рік рідні і близькі чекали на обмін Вікторії та повернення додому. Однак у жовтні 2024 року її батько отримав від росіян звістку, що Вікторія померла у полоні.
Раніше журналісти «Слідства.Інфо» разом з організацією «Репортери без кордонів» та колегами з медіа «Суспільне» і «Ґрати» дізналися про те, що у російському полоні українську журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували — на її тілі були ножові поранення, журналістка важила до 30 кілограмів, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.