Укрaїнa
337
2 хв

Зламали руку, вдарили електрошокером та задули балончиком: співробітники ТЦК "мобілізовували" 60-річного рибалку

На Волині ДБР затримало посадовця ТЦК: затримали літнього рибалку, зламавши кістки та використовував електрошокер.

Світлана Несчетна
На Волині ДБР затримало посадовця ТЦК

На Волині ДБР затримало посадовця ТЦК / © Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцю Ковельського районного ТЦК та СП. Разом із колегами він застосував силу та спецзасоби до 60-річного чоловіка, який за віком навіть не підлягав мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Напад під час риболовлі

Інцидент стався 20 березня у селищі Заболоття Ковельського району. Троє військовослужбовців ТЦК підійшли до місцевого мешканця, який рибалив, та намагалися примусово його мобілізувати.

Попри те, що потерпілому вже виповнилося 60 років і він не є військовозобов’язаним, працівники ТЦК застосували до нього фізичну силу: чоловікові заламали руку за спину, зламавши кістку зі зміщенням. Один із військових застосував електрошокер та розпилив в обличчя пенсіонеру перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей.

Щоб чоловік не зміг поїхати геть, нападники порізали колеса його автомобіля.

Наслідки для здоров’я

Медики діагностували у потерпілого тілесні ушкодження середньої тяжкості. Наразі він перебуває на тривалому лікуванні.

Правоохоронці затримали начальника групи одного з відділів Ковельського РТЦК. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Суд уже обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Що далі?

ДБР продовжує розслідування. Наразі готуються підозри іншим учасникам інциденту. Державне бюро розслідувань наголошує, що мобілізаційний процес повинен відбуватися у суворій відповідності до Закону, без порушення прав людини та громадянина.

Нагадаємо, у Києві ветеран потрапив до лікарні після візиту до ТЦК: поліція з’ясовує обставини. За словами ветерана, тілесні ушкодження він отримав у приміщенні районного ТЦК, наразі чоловік перебуває у лікарні

337
