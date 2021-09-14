Зламана ключиця і гематома на голові: у Києві після візиту до гіпермаркету ушпиталили дитину

Зламана ключиця і гематома на голові: у Києві після візиту до гіпермаркету ушпиталили дитину

На хлопчика у торговому залі впала шафа.

У Києві у магазині "Епіцентр" на дитину впала незакріплена шафа. В результаті хлопчик отримав перелом ключиці і забій голови.

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Про це у соцмережі розповіла мама дитини Людмила Похил.

"Прийшли ми за дитячим товаром - кріслом-мішком, щоб веселіше було дитині жити. Тепер будемо "веселитися" 21 день в гіпсі з переломом ключиці і з гематомою на голові. Тому, що на дитину впала порожня шафа. Звичайно, не прикручена. Мало того, що сама шафа такої якості, що на ладан дихає і хитається, навіть якщо її просто зачепити. Так коли відчиняєш, починає падати на тебе. Перевірила на собі. Просто сама відкрила шафу, і вона теж почала на мене падати. Але, я можу відштовхнути шафу до стіни, на відміну від дитини", - розповіла Людмила Похил.

Жінка зауважила, що лікар гіпермаркету прийшов лише за пів години і кваліфіковану допомогу дитині не надав.

У компанії "Епіцентр" заявили, що компенсують усі медичні витрати родині постраждалої дитини, повідомляє Depo.Київ.

"Компанія "Епіцентр" дуже шкодує стосовно ситуації, що склалася в нашому ТЦ на проспекті Степана Бандери, 11-А, у Києві та приносить щирі вибачення постраждалому хлопчикові і його родині", – зазначили в компанії.

У зв'язку з інцидентом у компанії повідомили про проведення службового розслідування та перевірки надійності та безпеки закріплення стелажів і розташування товарів та торгового обладнання.

Нагадаємо, що у "Жулянах" через недбалість працівників на дівчину впала шафа. Інцидент стався, коли співробітники перевозили шафу без спеціального кріплення. У результаті дівчина отримала два відкритих переломи пальців на ногах.

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