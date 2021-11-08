Зламана ключиця і синці на тілі: під Харковом названих батьків звинувачують у побитті 7-річної дівчинки

Зламана ключиця і синці на тілі: під Харковом названих батьків звинувачують у побитті 7-річної дівчинки

Також правоохоронці почали розслідувати факт службового недбальства з боку посадовців, які, ймовірно, знали про знущання з дітей у будинку сімейного типу.

У Харківській області поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом травмування 7-річної вихованки будинку сімейного типу у селищі Слатине. Зі слів батька, дитина отримала тілесні ушкодження від падіння зі сходів.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Харківської області.

Так, 3 листопада до поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до медзакладу доправили 7-річну дівчинку з тілесними ушкодженнями.

Співробітники сектору ювенальної превенції та слідчо-оперативна група виїхали за місцем мешкання дівчини. Встановлено, що за вказаною адресою розташований будинок сімейного типу, в якому проживають 49-річні чоловік і дружина, а також вісім неповнолітніх дітей.

Правоохоронці опитали батьків та вихованців будинку сімейного типу. Після цього вісьмох вихованців дитячого будинку сімейного типу вилучили і тимчасово помістили до дитячої лікарні.

"За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Також відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ, санкція якої передбачає від 2 до 5 років тюремного ув’язнення", - повідомили у поліції.

Слідчими призначена судово-медична експертиза, допитані лікарі, співробітники соціальних служб, вчитель.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що у місцевих пабліках пишуть, що в будинку сімейного типу до дітей застосовують насильство.

"У селищі Слатине є будинок сімейного типу, в якому проживають мама, тато та 8 названих дітей віком 1-3 роки і старші. Сім'я живе на допомогу для названих дітей. Найстарша дочка 2014 року народження два дні тому порвала книжку, за що її було покарано - "результат" на фото. Вчора дитина не послухала маму, тато схопив дівчинку і зламав їй ключицю. Ба більше, діти не можуть підійти до холодильника і взяти їжу, оскільки це вважається крадіжкою і дітей за це карають биткою. І найсумніше, що соціальні служби Дергачівського району в курсі цієї ситуації (і не хочуть забирати дітей, кажучи, що це зразкова родина)", - повідомив автор публікації в телеграм-каналі Харьков 1654.

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