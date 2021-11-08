Зламана рука та забої внутрішніх органів: у Хмельницькій області засудили матір, яка вбила 4-річну доньку

Медики майже місяць боролись за життя дитини, проте дівчинка померла.
У Хмельницькій області до 10 років позбавлення волі засудили 34-річну жінку, яка вбила 4-річну доньку.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Хмельницької області.
Трагедія сталась у с. Ходаківці Хмельницького району. Там 34-річна жінка жорстоко побила 4-річну доньку. Мати била дитину по тілу та по голові. Медики майже місяць боролись за життя дитини, проте дівчинка померла.
8 листопада Хмельницький міськрайонний суд визнав жінку винною в ч.2 ст.121 КК України. Матір засудили до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, дитину госпіталізували у жовтні 2020 року в комі. Вона мала забої внутрішніх органів та зламану руку. Тоді правоохоронці в побитті дівчинки запідозрили її 34-річну матір, яка всі звинувачення заперечувала. Мовляв, у доньки були напади епілепсії, під час яких вона так сильно побилася.
Слова матері спростували медики та соціальні працівники. З'ясувалося, що у дитини ніколи не було жодних нападів. Вона декілька років жила в прийомній родині і лише недавно рідна матір через суд повернула собі її та старшу сестру. Діти були відібрані в жінки через недогляд.
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