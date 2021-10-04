Зламані ребра і відірвана кінцівка: під Запоріжжям дайвера збив катер

Чоловіка доправили до медзакладу з важкими травмами.

Поблизу Запоріжжя на річці Дніпро катер збив чоловіка, який займався підводним полюванням. Постраждалого з важкими травмами ушпиталили до лікарні.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Подія сталася сьогодні, учора, 3 жовтня, вночі. До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до травматологічного відділення 5-ї міської клінічної лікарні Запоріжжя доправили 37-річного чоловіка з діагнозом політравма, повна ампутація верхньої кінцівки справа, забій грудної клітини, перелом ребер, пневмоторакс.

"Встановлено, що на теритиорії Біленківської ОТГ, у нічний час на річці Дніпро, займався підводним полюванням, під час підняття на поверхню потрапив під катер, який пропливав повз. За фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.291 ККУ", - повідомила речниця Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська.

Нагадаємо, що у Чернігові моторний човен без номерів налетів на чоловіка, який плавав у річці, і навіть не зупинився. Права рука 40-річного Віталія Товстонога ніби пройшла через м'ясорубку, але йому все ж таки вдалося самостійно вибратися на берег.

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