Зламані ребра та розбита голова: у Дніпрі поряд зі школою знайшли два закривавлені тіла

Зламані ребра та розбита голова: у Дніпрі поряд зі школою знайшли два закривавлені тіла

На місці продовжують працювати слідчі та криміналісти.

У Дніпрі поряд зі школою №131 знайшли закривавлені тіла двох чоловіків.

Про це пише "Інформатор".

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Як стало відомо, подія сталася на вулиці Терещенківській. Там перехожі біля теплотраси знайшли тіла двох чоловіків. Спочатку очевидці інциденту подумали, що загиблі замерзли. Однак, коли на місце прибули правоохоронці, з'ясувалося, що на тілі чоловіків є сліди ножових поранень.

У соцмережах пишуть, що в одного із загиблих зламані ребра, забій голови та колоті рани тіла.

“Це були двоє чоловіків без постійного місця проживання, які жили на тому місці досить довго, біля теплотраси”, — написали у телеграм-каналі “Дніпро оперативне”.

На місці продовжують працювати слідчі та криміналісти. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

Нагадаємо, що у Харківській області по-звірячому вбили безпритульну кішку, а її труп повісили на вході у місцеву церкву.

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