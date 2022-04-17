Зламати дух противника: у Росії вигадали танк, який стріляє фекаліями (відео)

Зламати дух противника: у Росії вигадали танк, який стріляє фекаліями (відео)

Автор розробки вважає, що таким чином можна вирішити проблему туалету для бійців і підірвати моральний дух ворога.

У Росії винахідник із Санкт-Петербурга вигадав танк, який стріляє фекаліями. На його думку, це допоможе вирішити проблему туалету для військових та зломити дух суперника.

Про новинку російського оборонпрому розповіли в ефірі 5 каналу.

Російський винахідник із Санкт-Петербурга Олександр Семенов став відомий за один день. Він народив "блискучий проєкт", який в умовах санкцій допоможе вирішити проблеми з військовою технікою. Чоловік вигадав танк-каломет, що стріляє екскрементами.

Для заряду смертоносної машини знадобиться три бійці.

Зброю застосовуватимуть, щоб зламати дух противника.

Нагадаємо, що на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 10 атак ворога, знищено 15 танків, 24 одиниці броньованої та 10 автомобільної техніки, а також 3 артилерійські системи противника