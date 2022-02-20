Зламав чужий Instagram-акаунт і вимагав викуп: в Одеській області засудили "мстивого" хакера

Свої дії зловмисник пояснив тим, що під час спілкування з ним потерпіла жінка висловлювалась нецензурною лайкою, тому він вирішив таким чином їй помститися.

В Одеській області засудили чоловіка, який зламав чужий Instagram-акаунт, а після того вимагав викуп у розмірі 500 грн.

Про це йдеться у вироку Біляївського райсуду Одеської області від 15 лютого.

Чоловік створив фейковий сайт, який імітував сторінку авторизації в Instagram. За допомогою цього українець отримував інформацію для входу в облікові записи користувачів соцмережі.

Щойно люди вводили свої логін і пароль, інформація автоматично відправлялися на електронну пошту зловмисника.

Так, у вересні 2019-го жертвою хакера стала жінка. Після того, як зловмисник отримав дані для входу до акаунту потерпілої, він змінив пароль і розмістив на сторінці жертви картинку з номером WhatsApp для зв'язку.

Після цього жінка сконтактувала з чоловіком й той погодився продати їй дані для входу у власний акаунт за 500 гривень. Жінка погодилась і переслала вказану суму просто на картку хакера. Проте після отримання "викупу" зловмисник на зв’язок із жертвою більше не вийшов і акаунт не повернув.

Обвинувачений свою вину визнав. Свої дії зловмисник пояснив тим, що під час спілкування з ним жінка висловлювалась нецензурною лайкою, тому він вирішив таким чином їй помститися.

Крім того, чоловік заявив, що після отримання коштів через два дні він повернув потерпілій доступ до її аккаунту.

Засудженого звинуватили за трьома статтями: створення і розповсюдження шкідливого програмного засобу (ч. 1 ст. 361-1 КК), несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних мереж (ч. 1 ст. 361 КК) і шахрайське заволодіння чужим майном із використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК).

У вироку суду зазначається, що чоловік сприяв слідству, не був раніше засудженим і його позитивно характеризували за місцем проживання. Тому суд вирішив пом’якшити вирок хакеру і призначив йому 3 роки позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном 1 рік 6 місяців. Ноутбук, з якого працював зловмисник, конфіскували.

Нагадаємо, у Фастові Київської області 18-річний хлопець порізав колеса двох авто, викрав одне з них та спалив. Викрадений автомобіль молодик відвіз на берег річки, підпалив та знімав пожежу на відео.

Читайте також: