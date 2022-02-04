Зламав ніс і ледь не задушив: під Харковом уродженець Росії побив та зґвалтував жінку

Суд виніс вирок ґвалтівнику.
У Харківській області оголосили вирок рецидивісту, який зґвалтував жінку. Суд визнав чоловіка винним і призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі.
Про це йдеться в реєстрі судових рішень, повідомляє Depo.Харків.
Красноградський районний суд Харківської області виніс вирок раніше судимому уродженцю Росії, якого звинуватили у зґвалтуванні.
Згідно з матеріалами суду, обвинувачений мав 10 судимостей, а зґвалтування він скоїв у період іспитового терміну.
Подія сталася вночі 1 серпня 2021 року у місті Красноград. Пізно ввечері він напав на жінку, схопив її за шию, придушив та завдав кілька ударів по голові. Після цього він стягнув з неї одяг та зґвалтував.
У потерпілої діагностували закриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку, перелам носу, численні садна та синці.
На суді обвинувачений заявив, що на момент скоєння злочину був нетверезим і нічого не пам'ятає.
Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. При цьому суд приєднав частково невідбуту частину за попереднім вироком та остаточно призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Кам'янському Дніпропетровській області поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні та пограбуванні дівчини.
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