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Зламували телефони, крали паролі та гроші: СБУ спіймала хакерів міжнародної організації

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Зламували телефони, крали паролі та гроші: СБУ спіймала хакерів міжнародної організації

Pexels

Потерпілих від афери українців - щонайменше кілька сотень.

СБУ викрила хакерів міжнародної організації. Відомо, що зловмисники отримували дані українців за допомогою так званих фішингових ресурсів.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 25 листопада.

 Власник мобільного телефону заходив на фейкові сайти відомих виробників пристроїв, аби завантажити застосунок. А коли вводив свої дані для реєстрації, хакери автоматично отримували доступ до облікового запису та копіювали інформацію з телефона.

Таким чином зловмисники мали доступ до банківських рахунків. Потерпілих від афери українців - щонайменше кілька сотень. Працівники СБУ та кіберполіції викрили п’ятьох членів банди - це жителі Києва та Харкова - їм готують підозри. 

Хакерам загрожує до 2 років ув’язнення.

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СБУ викрила хакерів міжнародної організації – вони "зламували" телефони, крали паролі та гроші.
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