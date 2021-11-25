Зламували телефони, крали паролі та гроші: СБУ спіймала хакерів міжнародної організації

Потерпілих від афери українців - щонайменше кілька сотень.

СБУ викрила хакерів міжнародної організації. Відомо, що зловмисники отримували дані українців за допомогою так званих фішингових ресурсів.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 25 листопада.

Також читайте Хакерам вдалося зламати електронну пошту ФБР: подробиці

Власник мобільного телефону заходив на фейкові сайти відомих виробників пристроїв, аби завантажити застосунок. А коли вводив свої дані для реєстрації, хакери автоматично отримували доступ до облікового запису та копіювали інформацію з телефона.

Таким чином зловмисники мали доступ до банківських рахунків. Потерпілих від афери українців - щонайменше кілька сотень. Працівники СБУ та кіберполіції викрили п’ятьох членів банди - це жителі Києва та Харкова - їм готують підозри.

Хакерам загрожує до 2 років ув’язнення.

Читайте також:

CNN дізнався про масові атаки російських хакерів на урядові мережі США та Європи

на урядові мережі США та Європи Вірусні атаки на понад 100 іноземних компаній зі збитками у 150 млн доларів США: у Києві викрили хакера

Російські хакери виклали на "чорний ринок" дані про мільйон кредитних карток: хто може постраждати