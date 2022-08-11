"Злетіли в повітря крилаті ракети і літаки": військовий експерт про втрати росіян на аеродромі "Саки"

Пошкоджені також гелікоптери і злетіли в повітря крилаті ракети.

Про це розповів Олександр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ Радянського Союзу в ефірі телеканалу "Київ".

"Там їх зовсім не 9 літаків, там їх понад 20, при чому не зовсім літаків. Це якраз ті сволоти, які запускали ракети по наших мирних містах. Це саме ті стратегічні бомбардувальники, які перебуваючи за межами нашої ППО, скоїли нелюдські злочини, знищуючи Вінницю, Кременчук, це ті, хто якраз і вбивав мирне населення. Згорів і дуже дорогий ІЛ-76. Згоріли кілька ударних вертольотів, які коштують кілька десятків мільйонів доларів, згоріли величезні склади крилатих ракет. Кожен вибух, який там лунав - це були врятовані і збережені життя сотен українців", - говорить Олександр Зеленько.

Експер додав, що якщо коли-небудь стануть відомі імена тих, хто, можливо, доклав руку до цієї події, це будуть без перебільшення імена тих, хто переломив хід у цій війні.

"Якщо ми визнаємо, що це наших рук справа, то ми підставляємо велику кількість людей. Тобто, люди, які провели, люди, які здійснили, люди, які вивели наших хлопців. Це - дуже великий ризик, таким чимом ми ускладнюємо усі наші наступні операції. Тому ми абсолютно чітко говоримо - наших там не було", - сказав експерт.

Нагадаємо, що експерт пояснив, чому Кремль не звинуватить ЗСУ в ударі по аеродрому.

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