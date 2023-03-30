Злетів у кювет і врізався в дерево: на Київщині сталася смертельна ДТП

Поблизу села Лобачів, що на Київщині сталася ДТП, внаслідок якої загинув чоловік. Легкова автівка злетіла з траси в кювет і врізалася в дерево.

Про це інформує пресслужба поліції Київсьої області.

"Слідчі з’ясували, що за кермом знаходився 45-річний чоловік, якого деблокували рятувальники. Поряд з водієм знаходився його 28-річний товариш, який, на жаль, від отриманих травм загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Також у автомобілі була пасажирка, 1967-го року народження. Її та водія з травмами різного ступеня госпіталізували.

На Київщині внаслідок аварії загинув чоловік

На Київщині внаслідок аварії загинув чоловік

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