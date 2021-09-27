Злетів з дороги, врізався в дерево і перекинувся: під Дніпром сталася страшна смертельна ДТП (фото)

Злетів з дороги, врізався в дерево і перекинувся: під Дніпром сталася страшна смертельна ДТП (фото)

Водій авто загинув по дорозі в лікарню.

У Дніпропетровській області ввечері 26 вересня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика не впорався з керуванням, злетів з дороги і врізався в дерево.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в області.

Як стало відомо, подія трапилася поруч із селищем Преображенка в Павлоградському районі. Там водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, злетів на узбіччя, врізався в дерево і перекинувся. Удар був такої сили, що все авто буквально перетворилося на купу металу.

На місці події серйозно травмувався водій BMW. Він помер в машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню. Зараз в обставинах того, що сталося, розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що у Полтавській області легковик з пасажирами злетів у річку: троє людей загинули, один дивом вижив.

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