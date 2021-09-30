"Злила" чоловіка-мільйонера мафії: бізнеследі з Миколаєва створила банду і обібрала як липку співмешканця-іноземця

Жінка організувала викрадення чоловіка та катуванням забрала в нього майно.

В Одесі слідчі поліції завершили досудове розслідування у справі викрадення громадянина Греції та його племінника та "вибивання" із них грошей. Серед підозрюваних у цій справі - дружина іноземця, власниця салону краси у Миколаєві та кримінальний авторитет, якого нещодавно розстріляли в Одесі. За версією слідства і самого постраждалого грека, саме українка здала його мафії і він "позбувся" близько 20 мільйонів гривень і шість елітних квартир.

Деталі цієї гучної справи розповідає OBOZREVATEL.

Знайомство на Кіпрі

Грецький бізнесмен Ніколас Папаніколау познайомився з українкою Вікторією Росляковою кілька років тому на Кіпрі, де вона, нібито, працювала танцівницею в нічному клубі. Вони почали зустрічатися, а згодом Вікторія завагітніла. Чоловік такій новині зрадів.

Він приїхав із Афін до Миколаєва, там купив будинок і салон краси, і оформив усе це на Вікторію.

Українка народила сина - Луку. Також в неї є старша донька від першого шлюбу. За словами Папаніколау, щомісяця він давав Вікторії на прожиття по п'ять тисяч євро. Сам Ніколас жив на дві країни.

Згодом у їхніх стосунках щось пішло не так. У соцмережі жінки немає жодного фото цивільного чоловіка.

За інформацією слідства, пара прожила разом до кінця 2020 року, а на початку 2021 року Вікторія та Ніколас остаточно розсварилися. Слід припустити, що українка зрозуміла, що розраховувати на фінансову підтримку чоловіка більше не зможе, тож пішла ва-банк.

"Злила" чоловіка кримінальному "авторитету"

За версією прокуратури, в січні 2021 року Вікторія познайомилася з кримінальним авторитетом. Разом з ним вона вирішила обібрати чоловіка-мільйонера.

"Приблизно в середині січня 39-річний чоловік (у подальшому він очолив збройну організовану групу) і його 31-річний друг познайомилися з 36-річною мешканкою Миколаєва. Вони разом ухвалили рішення заволодіти грошима і нерухомістю її цивільного чоловіка – громадянина Грецької Республіки. Жінка надала інформацію щодо значних статків грека і про наявність у нього квартир в Одесі. Також сказала про те, що її чоловік і його племінник зараз перебувають у цьому місті", – розповіла речниця Одеської обласної прокуратури Ірина Коваленко.

Організатор і Вікторія, за даними слідства, розробили чіткий план, а кожному зі створенної злочинної групи роздали ролі та функції.

"Протягом місяця лідер банди, уродженець Біляївського району, здійснив низку запланованих організаційних та підготовчих заходів. Придбав необхідну зброю, обрав з-поміж добре знайомих йому осіб учасників злочинної групи, котрі володіють необхідними здібностями і навичками", – додала Коваленко.

Два місяці полону і катувань і втрачене майно

17 лютого Вікторія Рослякова призначила своєму ексспівмешканцю зустріч, пообіцявши поговорити про сина. 55-річний Ніколас Папаніколау і його 27-річний племінник Апостол Апостолас саме перебували в Одесі. У квартирі на чоловіків чекали п'ятеро незнайомців у масках-"балаклавах". Вони скрутили греків, одягли на них кайданки і відвезли до Миколаєва до того самого будинку, який Вікторія придбала за кошти Ніколаса.

Там іноземців шляхом катування "переконували" віддати всі кошти і переписати нерухомість. Для нотаріального оформлення їх возили до Одеси. Таким чином Ніколас і його племінник переказали викрадачам зі своїх рахунків 600 тисяч євро і переоформили на Вікторію Рослякову шість елітних квартир в Одесі.

У Одеській прокуратурі стверджують, що Вікторія Рослякова була співорганізаторкою злочину та виконувала відведену їй роль. Будучи єдиним членом банди, який вільно володіє англійською мовою, жінка перекладала цивільному чоловіку і його племіннику вимоги членів банди і залякувала жертв.

Лідером банди був одеський підприємець Олександр Рошко, більш відомий у кримінальному світі як "Ляма". Його застрелили 26 березня в Одеській області, а в його авто виявили цілий арсенал зброї. В цей час двоє греків продовжували залишатися в полоні.

Звільнили жертв банди з полону в квітні: греки обіймали поліцейських і цілували їм руки – чоловіки вже не сподівалися, що виживуть.

У тому, що Вікторія була організаторкою викрадення і тортур, переконаний і сам потерпілий Ніколас Папаніколау.

"З абсолютною впевненістю можна сказати, що все це організувала Вікторія. Тому що вона була єдиною людиною, яка знала все про мій фінансовий стан, а ті мафіозі, які були з нею разом у цій організації, не могли знати жодних деталей", – стверджує постраждалий.

Сама ж Рослякова переконувала у суді, що її змушували все це робити.

"На мене вийшли люди, мафія, і вони мене змусили дати інформацію про чоловіка і бути перекладачем", – заявила Рослякова в суді.

Жінка запевняла, що членів банди вона не знає і бачила їх лише у масках, а до поліції не пішла тільки через те, що її залякали зв'язками в правоохоронних органах.

За незаконне позбавлення волі, тортури, розбій та вимагання п'ятьом фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Але остаточну крапку в справі поставить суд.

Відео звільнення громадян Греції 55-річного Ніколаса Папаніколау і його 27-річного племінника Апостола Апостоласа:

Нагадаємо, що організатора фіктивних шлюбів затримала поліція у Дніпрі, чоловік допомагав іноземцям отримувати посвідки на проживання.

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