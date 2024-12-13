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Зліт ворожих бомбардувальників та кружляння ударних дронів: головні новини ночі 13 грудня 2024 року

Зліт ворожих бомбардувальників та кружляння ударних дронів: головні новини ночі 13 грудня 2024 року

Ворожі бомбардувальники злетіли у повітря / Фото: Вікіпедія

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ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Харкові безпілотник влучив у дах багатоповерхівки - Терехов Читати далі –>
  • Україна у 2025 році витратить на оборону в 10 разів більше, ніж країни НАТО - Рютте Читати далі –>
  • Моніторингові канали попереджують про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс Читати далі –>
  • У повітрі зафіксовано близько 8 бортів Ту-95мс - моніторингові канали Читати далі –>
  • Уночі Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>

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