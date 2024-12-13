Зліт ворожих бомбардувальників та кружляння ударних дронів: головні новини ночі 13 грудня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Харкові безпілотник влучив у дах багатоповерхівки - Терехов Читати далі –>
- Україна у 2025 році витратить на оборону в 10 разів більше, ніж країни НАТО - Рютте Читати далі –>
- Моніторингові канали попереджують про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс Читати далі –>
- У повітрі зафіксовано близько 8 бортів Ту-95мс - моніторингові канали Читати далі –>
- Уночі Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>
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