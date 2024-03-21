Потужна ракетна атака на Київ та допомога від Канади та Нідерландів: головні новини ночі 21 березня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Київ здригнувся від низки потужних вибухів: перші наслідки атаки Читати далі –>
- Сильна ракетна атака на Київ 21 березня: палають трансформаторна підстанція, авто та є постраждалі Читати далі –>
- Допомога Україні: Нідерланди виділять понад €350 млн на закупівлю боєприпасів для F-16 та безпілотників Читати далі –>
- Шмигаль: Україна отримала 1,5 млрд доларів США від Канади Читати далі –>
- У США до обговорення пакета допомоги Україні та партнерам перейдуть вже найближчим часом - Джонсон Читати далі –>
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