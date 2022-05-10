"Злив" окупантам дані про підземні тунелі на "Азовсталі": електромонтеру з Маріуполя оголошено про підозру

"Злив" окупантам дані про підземні тунелі на "Азовсталі": електромонтеру з Маріуполя оголошено про підозру

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора і Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру електромонтеру ПРАТ "МК Азовсталь" у держзраді.

Чоловік передав ворогу інформацію щодо розташування підземних тунелів на заводі.

Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора України.

Працівника заводу звинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

"За даними слідства, підозрюваний передав ворогу інформацію щодо розташування підземних тунелів, сховищ та комунікацій на території металургійного комбінату "Азовсталь" у м. Маріуполі. З початку військової агресії РФ тунелі використовуються захисниками, які тримають оборону міста та ведуть бойові дії з російськими військами і представниками псевдореспублік, а також цивільними громадянами, які там перебувають", - повідомляють у Генпрокуратурі.

Свідчення електромонтера окупанти оприлюднили в Мережі. Оскільки чоловік продовжує перебувати на тимчасово окупованій військами РФ території, про підозру йому повідомлено заочно.

Нагадаємо, що на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, попри проведену евакуацію, досі ховається понад сотня цивільних осіб. Люди перебувають під щоденним обстрілом російських окупантів. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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