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"Злив" секретних матеріалів США: Подоляк назвав винуватців і їхню мету

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Час на прочитання
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"Злив" секретних матеріалів США: Подоляк назвав винуватців і їхню мету

Фото: Getty Images

У Зеленського прокоментували нібито "витік" даних із секретних документів США.

Інформація про нібито "витік" даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб. 

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Мета "зливів" секретних даних очевидна: 1. Відвернути увагу. 2. Посіяти сумніви та взаємні підозри. 3. Внести розколи… Це стандартна гра російських спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соцмережах, легалізуючи "злив", - написав Подоляк.

Нагадаємо, у ніч проти 7 квітня стало відомо, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США та НАТО щодо посилення української армії перед контрнаступом, опублікували в соціальних мережах

ТСН.uа повідомляв про всі деталі масштабного витоку секретної інформації, зокрема й реакцію на це України та США. 

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Дата публікації
Перегляди
1340
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