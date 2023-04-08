"Злив" секретних матеріалів США: Подоляк назвав винуватців і їхню мету

Інформація про нібито "витік" даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Мета "зливів" секретних даних очевидна: 1. Відвернути увагу. 2. Посіяти сумніви та взаємні підозри. 3. Внести розколи… Це стандартна гра російських спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соцмережах, легалізуючи "злив", - написав Подоляк.

Нагадаємо, у ніч проти 7 квітня стало відомо, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США та НАТО щодо посилення української армії перед контрнаступом, опублікували в соціальних мережах.

ТСН.uа повідомляв про всі деталі масштабного витоку секретної інформації, зокрема й реакцію на це України та США.

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